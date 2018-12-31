Скачать
Понедельник, 31.12.2018
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
РФ продлила ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан
РФ продлила ограничения на транзит продукции из Украины
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке
Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке

Эрдоган поручил МИД поднять вопрос о свободном проходе Керченским проливом

Эрдоган поручил МИД поднять вопрос о свободном проходе Керченским проливом
22:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу поднять вопрос о свободном проходе через Керченский пролив.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимости возвращения захваченных Россией украинских военных судов. Об этом народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал в интервью.

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент Эдроган дал ему поручение на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимости возвращения наших судов, захваченных в плен", - сказал Джемилев.

По его словам, в разговоре с главой МИД Турции поднимался и вопрос освобождения пленных моряков.

"Он (Чавушоглу – прим. ред.) также сказал, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг как "подарок" Порошенко к предстоящим выборам. То есть, он хочет использовать ситуацию как инструмент влияния на наши выборы", - сказал Джемилев.

По его мнению, такой подход со стороны президента РФ циничен.

"Это цинично, противоречит не только праву, но и нравственности. Использовать людей для политических целей – это система заложничества", - подчеркнул Джемилев.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключал возможности посредничества между Украиной и Россией в вопросе урегулирования ситуации, сложившейся ввиду последних событий в Азовском море.

Чубаров призвал крымчан праздновать Новый год по киевскому времени

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряка. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных моряков. Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Керченский пролив, Реджеп Тайип Эрдоган, Обеспечение, Мустафа Джемилев, Мевлют Чавушоглу, Свободный проход.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
02 Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
03 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
05 Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
В новогоднюю ночь в Украине за порядком будут следить 10 тысяч правоохранителей
За порядком будут следить 10 тысяч правоохранителей
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь