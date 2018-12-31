Эрдоган поручил МИД поднять вопрос о свободном проходе Керченским проливом

Новости Украины: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу поднять вопрос о свободном проходе через Керченский пролив.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимости возвращения захваченных Россией украинских военных судов. Об этом народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал в интервью.

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент Эдроган дал ему поручение на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимости возвращения наших судов, захваченных в плен", - сказал Джемилев.

По его словам, в разговоре с главой МИД Турции поднимался и вопрос освобождения пленных моряков.

"Он (Чавушоглу – прим. ред.) также сказал, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг как "подарок" Порошенко к предстоящим выборам. То есть, он хочет использовать ситуацию как инструмент влияния на наши выборы", - сказал Джемилев.

По его мнению, такой подход со стороны президента РФ циничен.

"Это цинично, противоречит не только праву, но и нравственности. Использовать людей для политических целей – это система заложничества", - подчеркнул Джемилев.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключал возможности посредничества между Украиной и Россией в вопросе урегулирования ситуации, сложившейся ввиду последних событий в Азовском море.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряка. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных моряков. Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина".