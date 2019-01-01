Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Новости Украины: Словакия с 1 января начала председательствовать в ОБСЕ в 2019 году.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослав Лайчак через две недели посетят Донбасс.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Поздравления Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку с принятием председательства в ОБСЕ в 2019 году. Желаю Словакии в ОБСЕ быть защитником ценностей и принципов ОБСЕ, кричаще нарушенных Российской Федерацией. С нетерпением ожидаю принятия Мирослава в Украине через две недели. Вместе поедем на Донбасс", - подчеркнул Климкин.

Напомним, с 1 января 2019 года Словакия приняла от Италии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и заявила о важности поддержки соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружения на Донбассе. Лайчак заявил, что Словакия будет уделять первоочередное внимание предупреждению возникновения новых конфликтов и одновременно пытаться смягчать гуманитарные последствия уже существующих конфликтов.

"Словакия будет активно принимать участие во всех усилиях для уменьшения напряжения, укрепления доверия и содействия диалогу. Во время нашего председательства мы будем работать с целью достижения столь необходимого улучшения условий жизни для пострадавшего населения посредством целенаправленных проектов. Мы поддержим полное выполнение существующих обязательств, в том числе тех, которые призваны в полной мере соблюдать режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения", - подчеркнул Лайчак.