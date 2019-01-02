Экс-посол рассказал, когда и какое оружие может получить Украина от США

Новости Украины: США могут предоставить Украине оружие через 2-3 месяца.

Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции против РФ в течение двух-трех месяцев, заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива – Ред.). Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум – двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", – заявил он в интервью "Радио Свобода".

По его словам, последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы поставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.

"В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", – сказал экс-посол.

Среди санкций, которые могут ввести США, Д.Хербст назвал целесообразным ограничение против крупнейшего российского банка, или запрет на вход в американские порты российским судам.

Кроме того, экс-посол США в Украине подчеркнул, что поддержка Украины в американском Конгрессе на данный момент очень сильна. "И она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится", – считает Д.Хербст.

По его словам Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна "теперь подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы. И, надеюсь, после президентских выборов и выборов в Раду мы увидим серьезные намерения относительно изменений, серьезные реформы".