Скачать
Среда, 02.01.2019
Экс-посол рассказал, когда и какое оружие может получить Украина от США
Экс-посол рассказал, когда и какое оружие может получить Украина от США
Взрыв маршрутки в Магнитогорске: Новые подробности
Взрыв маршрутки в Магнитогорске: Новые подробности
В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019

Экс-посол рассказал, когда и какое оружие может получить Украина от США

Экс-посол рассказал, когда и какое оружие может получить Украина от США
00:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: США могут предоставить Украине оружие через 2-3 месяца.

Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции против РФ в течение двух-трех месяцев, заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива – Ред.). Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум – двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", – заявил он в интервью "Радио Свобода".

По его словам, последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы поставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.

"В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", – сказал экс-посол.

Среди санкций, которые могут ввести США, Д.Хербст назвал целесообразным ограничение против крупнейшего российского банка, или запрет на вход в американские порты российским судам.

Кроме того, экс-посол США в Украине подчеркнул, что поддержка Украины в американском Конгрессе на данный момент очень сильна. "И она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится", – считает Д.Хербст.

По его словам Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна "теперь подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы. И, надеюсь, после президентских выборов и выборов в Раду мы увидим серьезные намерения относительно изменений, серьезные реформы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Санкции, Джон Хербст, Военная помощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
02 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
03 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
04 Президент предостерег от консолидации пророссийских кандидатов перед выборами
05 В первый день 2019 года есть потеря на фронте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Талибан провел переговоры с Ираном
Талибан провел переговоры с Ираном
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Новый год 2019: поздравление в стихах
Новый год 2019: поздравление в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь