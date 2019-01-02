Епифаний приглашает всех православных в ПЦУ

Новости Украины: Двери Церкви открыты для всех православных Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заверяет, что двери Церкви открыты для всех православных Украины.

"15 декабря 2018 года в Святой Софии Киевской состоялся Объединительный собор, которым положена основа для восстановления единства украинского православия. Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой Поместной Церкви служить Богу и украинскому народу", - написал митрополит Епифаний в своем микроблоге в Твиттере в среду, 2 января.

15 грудня 2018 р у Святій Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор, яким покладено основу для відновлення єдності українського православ’я. Двері нашої Церкви відкриті для всіх православних України, хто бажає разом у єдиній Помісній Церкві служити Богові та українському народу. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 2 января 2019 г.

Как сообщалось, официальное подписание Томоса об автокефалии поместной Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию.