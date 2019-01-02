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Епифаний приглашает всех православных в ПЦУ

Епифаний приглашает всех православных в ПЦУ
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер Епифания

Новости Украины: Двери Церкви открыты для всех православных Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заверяет, что двери Церкви открыты для всех православных Украины.

"15 декабря 2018 года в Святой Софии Киевской состоялся Объединительный собор, которым положена основа для восстановления единства украинского православия. Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой Поместной Церкви служить Богу и украинскому народу", - написал митрополит Епифаний в своем микроблоге в Твиттере в среду, 2 января.

 

Как сообщалось, официальное подписание Томоса об автокефалии поместной Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию.

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Церковь, Православная церковь, Епифаний, ПЦУ.
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