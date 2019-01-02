МИД Украины предупредил украинцев в Таиланде

Новости Украины: МИД Украины советует украинцам быть осторожными в Таиланде из-за приближения тропического шторма.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам 2-5 апреля быть осторожными в Таиланде из-за приближения тропического шторма.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД.

”В связи с приближением тропического шторма «Пабук» и ухудшением погодных условий в южных регионах Королевства Таиланд (провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет) со 2 по 5 января 2019 года ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоям с электро- и водоснабжением”, - говорится в сообщении.

”Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться в течение указанного периода от посещения прибрежных зон без безотлагательной на то необходимости; отслеживать сообщения соответствующих местных служб, в том числе спасательных, соблюдать их инструкции и указания, следить за новостями, в случае пребывания в опасном регионе, быть готовыми к экстренной эвакуации”, - заявили в МИД.

Также сказано, что в случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется обращаться на «горячую линию» посольства Украины в Таиланде: +66970107760, адрес электронной почты: [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: [email protected]