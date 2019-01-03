Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО

Новости Украины: Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки помощи для увеличения оборонных возможностей.

Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки помощи для увеличения оборонных возможностей. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в студии Час-Тайм.

"Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО - ред.) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности", - сказал он.

Как сообщалось, что в конце лета сенат США уже принял оборонный бюджет на 2019 год, он составил 717 млрд долларов. Из них Штаты собирались отправить 250 млн Украине на помощь в укреплении обороноспособности. Несмотря на увеличение бюджета в декабре, сейчас сумма для Украины не изменилась.