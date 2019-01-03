Еще один кандидат на пост президента подал документы в ЦИК

Новости Украины: Сергей Каплин в четверг, 3 января, подал документы на регистрацию кандидатом в президенты.

Лидер Социал-демократической партии (СДП), народный депутат Украины (избранный по 144-му округу в Полтавской области и вошедший во фракцию "Блок Петра Порошенко") Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на выборах президента Украины.

"Сегодня около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Напомним, в Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.

Первый потенциальный кандидат в президенты подал документы в первый же день кампании - 31 декабря.