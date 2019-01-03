Чапутович: Nord Stream 2 убивает Украину и разрушает последствия санкций

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.
Об этом он заявил в интервью немецкому экономическому изданию Handelsblatt, сообщает Польское радио.
Также Чапутович критически высказался о российско-немецком газопроводе «Северный поток-2» (Nord Stream 2). По его словам, этот проект угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Германии.
«Газопровод разрушает последствия санкций (против России), Nord Stream 2 убивает Украину», - заявил польский министр.
«Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но, прежде всего, гарантию защиты перед очередной российской агрессией», - убежден Чапутович.
Министр выразил сожаление, что странам ЕС не удалось согласовать общую позицию в вопросе строительства газопровода.
«Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию, Германия - антиевропейскую. Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае Nord Stream 2 это не так», - отметил Чапутович.
Вместе с тем он добавил, что в основном политика Польши и Германии относительно конфликта между Россией и Украиной является одинаковой. Она базируется на осуждении аннексии Россией Крыма, признании того, что Россия является агрессором, а также, что действия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе были агрессией.
«В известной степени мы также согласны в вопросе реакции ЕС на российскую агрессию, чтобы с помощью санкций передать России сигнал. Но мы хотим решительных действий», - заявил глава польского МИД.
Также он высказал мнение, что к так называемому «нормандскому формату» (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС.
«Возможно, Германия и Франция считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так. Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности), а не другие страны», - сказал Чапутович.