Чапутович: Nord Stream 2 убивает Украину и разрушает последствия санкций

Новости Украины: Глава МИД Польши предложил назначить специального посла генсека ООН по Украине.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

Об этом он заявил в интервью немецкому экономическому изданию Handelsblatt, сообщает Польское радио.

Также Чапутович критически высказался о российско-немецком газопроводе «Северный поток-2» (Nord Stream 2). По его словам, этот проект угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Германии.

«Газопровод разрушает последствия санкций (против России), Nord Stream 2 убивает Украину», - заявил польский министр.

«Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но, прежде всего, гарантию защиты перед очередной российской агрессией», - убежден Чапутович.

Министр выразил сожаление, что странам ЕС не удалось согласовать общую позицию в вопросе строительства газопровода.

«Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию, Германия - антиевропейскую. Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае Nord Stream 2 это не так», - отметил Чапутович.

Вместе с тем он добавил, что в основном политика Польши и Германии относительно конфликта между Россией и Украиной является одинаковой. Она базируется на осуждении аннексии Россией Крыма, признании того, что Россия является агрессором, а также, что действия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе были агрессией.

«В известной степени мы также согласны в вопросе реакции ЕС на российскую агрессию, чтобы с помощью санкций передать России сигнал. Но мы хотим решительных действий», - заявил глава польского МИД.

Также он высказал мнение, что к так называемому «нормандскому формату» (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС.

«Возможно, Германия и Франция считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так. Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности), а не другие страны», - сказал Чапутович.