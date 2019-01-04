Крымский суд 10 января рассмотрит апелляцию на арест Бекирова

Новости Украины: Родственники считают, что Эдема Бекирова нельзя держать в СИЗО, так как у него большие проблемы со здоровьем.

Верховный суд" Крыма 10 января 2019 года планирует рассмотреть апелляцию защиты на решение Киевского районного суда Симферополя о взятии под стражу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом в Facebook сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

"10 января 2019 года в 14.00 Верховный суд Крыма рассмотрит апелляцию защиты на решение Киевского суда Симферополя о взятии под стражу Эдема Бекирова", — сообщил Ладин.

Родственники арестованного считают, что содержание Бекирова в СИЗО крайне опасно для его жизни и здоровья, поскольку он болен сахарным диабетом, у него ампутировали ногу, есть серьезные проблемы с сердцем. Бекирову, который требует регулярного ухода, необходимо делать перевязки, принимать медпрепараты.

Примерно в 8.30 на въезде в оккупированный Крым с стороны Чонгара во время прохождения паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами, задержали гражданина Украины, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова. Он отправлялся в Крым к 78-летней матери. 13 декабря в отношении Бекирова "суд" избрал меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО до 11 февраля. Его обвинили в хранении и передаче "секретному" свидетелю 14 кг боеприпасов и оружия.

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