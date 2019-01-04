В "Ведомостях Рады" опубликован закон о прекращении Договора о дружбе с РФ

Новости Украины: Сегодня был напечатан закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ», а завтра он вступает в силу.

В официальных источниках правительства Украины, сегодня, 4 января, опубликован закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» (№ 0206). Данный закон вступает в силу на следующий день после публикации в парламентском издательстве «Ведомости Верховной Рады Украины», сообщается на сайте парламента Украины.

«В № 1 напечатан закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, 6 декабря 2018 Верховной Радой был принят данный закон, внесенный президентом Украины Петром Порошенко. Подписанный президентом 10 декабря закон предусматривает прекращение с 1 апреля 2019 года действие договора, который был ратифицирован Радой 14 января 1998 года.

В тексте закона отмечается, что договор прекращается в связи с вооруженной агрессией Российской Федерацией в отношении Украины, потому что именно этот факт является существенным нарушением этого договора.

После окончания действия договора Украина освобождается от ряда обязательств по его выполнению, а также его завершение не повлияет на правовое положение Украины, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.