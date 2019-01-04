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Президент отметил вклад "Укроборонпрома" в обороноспособность Украины

Президент отметил вклад &quot;Укроборонпрома&quot; в обороноспособность Украины
13:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Армия Украины усилилась более 4,9 тысячами вооружения за 2018 год благодаря "Укроборонпрому".

Вооруженные силы Украины за 2018 год получили более 4,9 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники и вооружения от государственного концерна «Укроборонпрома».

Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.

Война убедительно показала, что конечную победу возможно получить только при условии сочетания высокого боевого духа, всенародной поддержки и современного вооружения”, - написал Порошенко.

Согласно информации президента, благодаря полученной технике украинские военные повысили эффективность пуска снарядов по вражеским целям.

Сотни единиц точного оружия получила украинская армия

«Украинские военные научились бить точно в цель, не теряя снарядов и времени. ”Как говорят сами военные: наша артиллерия стала ”зрячей”, может видеть далеко, куда не заглянешь с биноклем», - отметил президент.

Петр Порошенко убежден, что Украина не будет сбавлять обороты в производстве и применении вооружения.

«Впереди еще достаточно работы для того, чтобы украинское войско крепло с каждым днем”, - резюмировал глава государства», - добавил президент.

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Донбасс, Укроборонпром, Вооружение, Петр Порошенко.
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