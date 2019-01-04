Президент отметил вклад "Укроборонпрома" в обороноспособность Украины

Вооруженные силы Украины за 2018 год получили более 4,9 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники и вооружения от государственного концерна «Укроборонпрома».
Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.
Война убедительно показала, что конечную победу возможно получить только при условии сочетания высокого боевого духа, всенародной поддержки и современного вооружения”, - написал Порошенко.
Согласно информации президента, благодаря полученной технике украинские военные повысили эффективность пуска снарядов по вражеским целям.
«Украинские военные научились бить точно в цель, не теряя снарядов и времени. ”Как говорят сами военные: наша артиллерия стала ”зрячей”, может видеть далеко, куда не заглянешь с биноклем», - отметил президент.
Петр Порошенко убежден, что Украина не будет сбавлять обороты в производстве и применении вооружения.
«Впереди еще достаточно работы для того, чтобы украинское войско крепло с каждым днем”, - резюмировал глава государства», - добавил президент.