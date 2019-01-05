Мураев подал административный иск о признании действий Центризбиркома противоправными

Новости Украины: Нардеп Мураев пытается через суд отменить постановление ЦИК о ликвидации заграничных избирательных участков в РФ.

Народный депутат Украины (внефракционный), лидер партии "Наши" Евгений Мураев подал административный иск к Центральной избирательной комиссии Украины с требованием признать противоправным и недействительным постановление Центризбиркома о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.

"Сегодня мы - партия "Наши" - подали административный иск о признании действий Центризбиркома противоправными и отмене ее решения №274 от 31.12.2018 г. (…) Мы требуем от суда отменить незаконное решение и обязать ответчика обеспечить возможность каждому гражданину Украины, который 31 марта 2019 будет находиться на территории других государств, проголосовать на очередных выборах президента", - написал Е.Мураев на странице в Фейсбуке в пятницу.

Он выложил фотокопию своего административного иска, поданного в Шестой апелляционный административный суд (Киев). Ответчиком названа Центральная избирательная комиссия.

"Прошу (…) признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии по ликвидации избирательных участков №900075, №900077, №900078, №900117, №900118. Признать противоправным и недействительным постановление Центральной избирательной комиссии №274 от 31 декабря 2018 года… Обязать ответчика предпринять меры по обеспечению беспрепятственной реализации каждым гражданином Украины, который 31 марта 2019 года будет находиться на территории других государств, своего права голоса на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в иске.

Как сообщалось, ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.