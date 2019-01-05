Делегация Украины в Стамбуле возложила цветы на могилу деятеля УНР

Новости Украины: Члены украинской делегации посетили в Стамбуле могилу представителя правительства УНР в эмиграции Мурского.

Члены украинской делегации в субботу посетили в Стамбуле могилу украинского общественного деятеля, представителя правительства УНР в эмиграции Владимира Мурского, сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В рамках визита Петра Порошенко в Турцию вместе с коллегами и украинской общиной почтили память Владимира Мурского - выдающегося украинского писателя, педагога, общественного деятеля, представителя эмигрантского украинского правительства в Турции", - написал С.Кубив на своей странице в Фейсбуке.

Он выложил фотографии, на которых вместе с ним также министр иностранных делу Украины Павел Климкин и министр культуры Евгений Нищук.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины(ПЦУ). в понедельник, 7 января в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием Президента Петра Порошенко, где будет продемонстрировано Томос об автокефалии. Богослужение начнется 7 января 2019 года в 10 часов утра. В совместной молитве запланировано участие Президента Украины, Главы Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.