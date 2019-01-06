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Суд отклонил иск "Оппоблока" о незаконности закрытия избирательных участков в РФ

Суд отклонил иск &quot;Оппоблока&quot; о незаконности закрытия избирательных участков в РФ
11:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Шестой по счету апелляционный суд Киева не удовлетворил иск от партии "Оппоблок" о незаконности постановления ЦИК о закрытии избирательных участков в РФ.

Шестой апелляционный административный суд г.Киева не удовлетворил иск от партии "Оппозиционный блок" о незаконности постановления ЦИК о закрытии избирательных участков на территории Российской Федерации, сообщил глава фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Вадим Новинский.

"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя отсутствием доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - говорится в сообщении на сайте В.Новинского в воскресенье.

Политик выразил уверенность, что данным решением права голоса на предстоящих президентских выборах лишились миллионы украинцев, которые выехали в Россию на заработки.

В.Новинский подчеркнул, что "Оппоблок" будет обжаловать данное решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. 

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Напомним, в ЦИК приняли решение перенести 5 избирательных участков с территории Российской Федерации (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске) в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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Как сообщалось ранее, с 31 декабря официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.  Центральная избирательная комиссия Украины 27 декабря официально объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день 2018 года. Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.

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ЦИК, Иск, Апелляционный суд Киева, Оппоблок, Незаконность, Закрытие избирательных участков в рФ.
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