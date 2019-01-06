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Порошенко не увидел ничего нового в заявлениях Москвы о "взятке" Варфоломею

Порошенко не увидел ничего нового в заявлениях Москвы о &quot;взятке&quot; Варфоломею
15:03 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: Петр Порошенко прокомментировал заявления РФ о "взятке" для Варфоломея.

Президент Петр Порошенко заявляет, что в заявлениях Москвы о финансовых выгодах Вселенского патриархата от предоставления Украине томоса об автокефалии "нет ничего здорового".

Об этом он сказал в интервью греческой газете TаNеа, сообщает пресс-служба президента.

"В таких утверждениях нет ничего здорового. Они являются злом как таковым. Но, честно говоря, после лет российской агрессии и нашей борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности, мы не ожидали ничего другого от Москвы", - отметил Порошенко.

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"Тот, кто вспоминает русские истории о "зеленых человечках" в Крыму, "отдыхающих" на Донбассе, MH-17 и Солсбери, не должен снова попасть в ловушки Кремля", - сказал он.

Вместе с тем президент отметил, что эта подделка, созданная Кремлем, является достаточно показательной, поскольку показывает, как Москва воспринимает мир.

"Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Я считаю, что, когда дело касается уверенности и веры в Бога, и особенно восстановления исторической правды, нет места для финансовых выгод", - отметил Порошенко.

"В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как Его Святейшество Варфоломей", - добавил он.

По словам Порошенко, все претензии России об автокефалии ПЦУ "касаются власти и контроля над территорией, а не веры и любви".

"Когда российский президент говорит, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой ХХ века, то независимая украинская церковь стала бы второй", - добавил он.

При этом Порошенко заявил, что патриарх Варфоломей уже занимает особое место в истории Украины.

"Со всем, что он сделал, и благодаря своей мудрости и руководящей роли, преданности Украине и православию, я сказал бы, что Его Святейшество будет считаться соучредителем новой Украины", - сказал президент.

Напомним,  5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

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Все по теме:

Кремль, Крым, РФ, Донбасс, Петр Порошенко, Вселенский Патриархат, Томос.
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