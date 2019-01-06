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УПЦ (МП) о Томосе: такие события становились позором для церковной истории

УПЦ (МП) о Томосе: такие события становились позором для церковной истории
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В УПЦ (МП) назвали предоставление Украине Томоса "событием земного характера".

Управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний (Паканич) назвал предоставление Вселенским патриархом Украине Томоса об автокефалии православной церкви "событием земного характера".

"Я хотел бы отметь, что праздник христианский не должно затмить какое-то событие земного характера. Таких событий в нашей истории было очень много. Так те события, которые когда-то оценивались великими, потом становились позором и для церковной истории и для тех людей, которые подписывали такие документы", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

По мнению митрополита, ранее подписанные документы приносили трудности для христиан.

"Документы подписывали разные и унии, и томосы, но все это, к сожалению, очень часто служило для христиан какими-то трудностями в жизни, а о них знают сейчас только те люди, которые занимаются церковной историей", - резюмировал он.

Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле (Фото)

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

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УПЦ МП, Церковь, Митрополит Антоний, Томос, ПЦУ.
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