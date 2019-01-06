Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Украинская церковь имеет исключительно духовное родство с Константинополем
Украинская церковь имеет исключительно духовное родство с Константинополем
УПЦ (МП) о Томосе: такие события становились позором для церковной истории
УПЦ (МП): такие события становились позором для церковной истории
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник
Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник

Агрессия в Керченском проливе: Россия израсходовала 1200 снарядов

Агрессия в Керченском проливе: Россия израсходовала 1200 снарядов
17:48 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: Россияне стреляли по украинским кораблям из пушки, выпустив при этом 1200 снарядов.

В ходе акта агрессии в Керченском проливе в конце ноября российские пограничники обстреляли украинские суда из крупнокалиберной пушки, израсходовав около 1200 снарядов.

Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил адвокат Илья Новиков, ссылаясь на данные своего подзащитного Романа Мокряка - одного из военнопленных украинских моряков.

"Российская сторона пытается подавать ситуацию так, что "мы видели, что они нарушают границу, мы были обязаны это пресечь". ... Россияне не отрицают, что они понимают, кто (был - ред.) перед ними - военные корабли ВМФ, под соответствующими флагами, на которых находятся военные моряки, которые носят форму и имеют оружие", - отметил Новиков.

Десантный корабль США USS FortMcHenry входит в Черное море

"Это "обязаны пресечь" вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки (по украинским судам - ред.). По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка - было израсходовано порядка 1200 снарядов. ... Они (моряки - ред.) чудом не погибли", - добавил адвокат.

Новиков отметил, что огонь вел российский пограничный корабль "Изумруд".

Чтобы избежать обстрела, украинские корабли начали расходиться в море, и за "Бердянском" пошел один из пограничных кораблей РФ.

"По ним, по словам Мокряка, попали по меньшей мере 4 раза. Это попадания, которые зафиксировал экипаж. Возможно, будет проведена экспертиза и будет установлено, что их было больше", - сообщил Новиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым, РФ, Керченский пролив, Украинские моряки, Ситуация в Азове.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
02 Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
03 Google посвятил дудл: новогодние праздники 2019
04 Рождество Христово 2019: прикольные современные колядки на любой вкус
05 Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле (Фото)
Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождественский сочельник 2019: самые красивые и яркие поздравления с праздником
Рождественский сочельник 2019: самые красивые и яркие поздравления с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь