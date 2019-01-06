Томос прибыл в Украину

Новости Украины: Накануне переданный Украине Томос об автокефалии Православной церкви Украины прибыл в Киев.

Вечером в воскресенье, 6 января, в Киеве приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом в прямом эфире сообщил Прямой канал.

Как отметила корреспондент канала, кортеж с Томосом уже направляется в Софию Киевскую.

Как сообщалось, сегодня, 6 января 2019 года в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Вселенский патриарх Варфоломей передал Томос митрополиту Киевскому и Всея Украины Епифанию.

В соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.