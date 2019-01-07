Епифаний: Впереди еще много совместной работы для укрепления единства

Новости Украины: Митрополит Епифаний поздравил всех украинцев с Рождеством, в том числе бойцов Вооруженных сил Украины и граждан на оккупированных территориях.

Православную церковь Украины ждет много работы по укреплению ее единства, заявляет митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

"Двери нашей единой поместной православной церкви открыты для всех, кто хочет вместе в ней служить богу и его народу. Впереди еще много совместной работы для укрепления этого единства", - подчеркнул митрополит Епифаний в своем послании во время Рождественской литургии в Софийском соборе в понедельник в Киеве.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что на пути создания новой церкви "противостояние, отчуждение и вражда" должны быть отброшены, "поскольку лишь через прощение друг друга мы сможем утвердить единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь".

"…призывы к разжиганию вражды или насильства отбрасываем, а то, что служит любви и миру, принимаем", - отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний поздравил присутствующих на литургии с Рождеством и Новым годом

"Наши совместные теплые поздравления передаем Вооруженным силам Украины и всем нашим мужественным защитникам, которые жертвенно защищают отечество. Возносим к Богу свои молитвы за них и просим у него охранять их!", - сказал митрополит Епифаний.

Он также поздравил с праздником украинских граждан, находящихся на оккупированной Российской Федерацией территории Украины и в плену.

"От Золотоверхого Киева посылаем также поздравления и молитвенные пожелания тем, кто празднует рождение сына божьего в условиях оккупации, в плену или в несправедливом заключении и просим Господа для них поддержки и защиты", - подчеркнул митрополит Епифаний.