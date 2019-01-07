Гройсман: Вместе с рождением Христа возродилась украинская церковь

Новости Украины: Владимир Гройсман поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил сограждан всех православных христиан с праздником Рождества Христова.

"Нынешнее Рождество является не только для каждого православного христианина в Украине, но и для всего украинского народа. Вместе с рождением Христа сегодня возродилась независимая украинская церковь! Сбылась мечта сотен поколений украинцев - поместная автокефальная украинская церковь равной среди равных вошла в число независимых православных церквей мира", - отметил премьер в своем поздравлении.

В.Гройсман пожелал всем "чистых помыслов и сердечного покоя, крепкого здоровья и мира".

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.