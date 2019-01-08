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Посол в Чехии ответил на критику бывшего президента о "провоцировании" Путина

Посол в Чехии ответил на критику бывшего президента о &quot;провоцировании&quot; Путина
09:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Посол Украины ответил на заявление экс-президента Чехии о "провоцировании" Путина.

Заявление бывшего президента Чехии Вацлава Клауса в интервью ТВ Prima о том, что элиты западных стран, в частности Чехии, якобы подталкивают Украину к провокациям против России и ее президента Владимира Путина вызвала реакцию со стороны посла Украины в Праге Евгения Перебыйниса и некоторых чешских политиков.

Об этом пишет Radio Praha.

 

Клаус заявил, что Путин ведет себя "осторожно и трезво" и не реагирует на каждую "провокацию". На своей странице в Twitter Перебыйнис обратился к бывшему руководителю Чехии с вопросом: "Означает ли его заявление об Украине его согласие с теми, кто считал, что в 1938 году Чехословакия спровоцировала "осторожного и здравомыслящего" Гитлера?"

Реакцию дипломата поприветствовали чешские политики евродепутат Яромира Штетина и экс-председатель фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

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Все по теме:

Украина, Чехия, РФ, Посол Украины, Владимир Путин, Евгений Перебийнис, Евгений Перьбынис.
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