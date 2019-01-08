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ВМС ВСУ подвели итоги 2018 года и определили приоритеты на 2019

ВМС ВСУ подвели итоги 2018 года и определили приоритеты на 2019
11:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В ВМС Украины подвели итоги деятельности в 2018г и определили основные приоритеты работы в 2019г.

В Николаеве на базе Учебного центра Военно-морских сил ВС Украины руководством командующего ВМСУ адмирала Игоря Воронченко и при участии представителей командования флота, руководителей органов военного управления и командиров воинских частей состоялось подведение итогов деятельности флота за 2018 год.

"Основные усилия за прошлый год были направлены на выполнение программы развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Оптимизирована система управления, наращены способности береговой и морской компонент, развернуты силы и средства ВМС в акватории и на побережье Азовского моря", - - цитирует И.Воронченко пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

В информации отмечается, что в течение года были успешно реализованы такие задачи как создание боевых частей, комплектование современными образцами вооружения, улучшение социально-бытовой базы, переход на новую систему питания по каталогу.

"В целом деятельность флота была направлена на реализацию задач по реформированию структуры вида и приведения его к стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

Воронченко: Украина наращивает группировку на Азове

Первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай в своем докладе рассказал о дальнейшей работе Вооруженных сил в рамках программы "Перспективная модель ВС Украины на период до 2021 года".

По завершению мероприятия командующий ВМС определил основные направлениями и приоритеты функционирования ВМС Украины в 2019 году.

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ВМС ВСУ, Флот, Игорь Воронченко, ВМС Украина.
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