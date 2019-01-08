Порошенко сообщил об освобождении из плена украинского моряка

Новости Украины: Украинец Андрей Новичков, ранее задержанный в Иране, уже находится на территории украинского посольства.

Президент Украины Петр Порошенко сообщает, что в Иране был освобожден из заключения и в настоящее время находится на территории украинского посольства в этой стране украинский моряк-одессит Андрей Новичков, обвиняемый властями Исламской республики Иран в убийстве.

"Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка!", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

"Было приятно утешить этим известием бабушку Андрея Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука. Лично поблагодарил ее за устойчивую позицию и веру в решение ситуации. Она получила от меня четкий приказ - привести свое артериальное давление в норму и уже через несколько дней быть готовой занять свою родную человека", - написал Порошенко.

"Это, наверное, самое прекрасное Рождество в жизни парня и его семьи", - резюмировал президент.

Как сообщалось ранее, 16 мая 2018 года Одесский областной совет обратился к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде с просьбой о содействии в спасении находящегося в иранской тюрьме жителя Одессы Андрея Новичкова, которому грозит смертная казнь за преступление, которое он не совершал.

17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) младший рядовой матрос, иранец Mohammad Bahranpoor выпрыгнул за борт.

Свидетелем ЧП стал старший помощник капитана Андрей Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. Новичков уже более года находится в тюрьме Эвин (город Тегеран).

30 декабря 2018г президент Украины подписал документы о помиловании иранца Али Джадуеля, осужденного в Харькове к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Исламской республики Иран.

Как сообщает местное одесской интернет-издание "Depo.Одеса", после решения президента Украины о помиловании указанного гражданина Ирана, иранские власти прибегли к симметричных действиям.