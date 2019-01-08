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Климкин рассказал украинцам о шансах вступления страны в НАТО и ЕС

Климкин рассказал украинцам о шансах вступления страны в НАТО и ЕС
16:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: МИД Украины заявил, что не следует верить ни обещаниям присоединения к ним через год или два, ни прогнозам, что это произойдет через 30 лет.

Вступление Украины в ЕС и НАТО возможно в среднесрочной перспективе, поэтому не следует верить ни обещаниям присоединения к ним через год или два, ни прогнозам, что это произойдет через 30 лет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 8 января.

"Вступление в ЕС и вступление в НАТО - это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или за два, - никогда не верьте, это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом", - сказал Климкин.

По словам министра, для вступления Украины в НАТО нужен консенсус внутри Альянса и необходимо кое-что сделать в Украине, "поскольку мы сами не готовы, мы честно должны говорить".

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В то же время Климкин акцентировал, что вступление в ЕС будет возможно, если мы будем по - настоящему работать и меняться.

"Так, как сегодня Украина (реформируется. -ред.)... она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять не вступит", - считает министр.

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ЕС, НАТО, МИД, МИД Украины, Министр иностранных дел, Министерство иностранных дел, Павел Климкин.
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