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Оккупационный суд Крыма перенес заседание по УДО Балуха

Оккупационный суд Крыма перенес заседание по УДО Балуха
14:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд оккупированного Крыма перенес заседание об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха на пятницу, 25 января 2019 года.

Общественная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook сообщила, что суд в оккупированном Крыму перенес рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха.

Сообщается, что судебное заседание было назначено на сегодня, 9 января 2019 года. Однако, его перенесли на на 25 января 2019 года в 14:00.

Напомним, сотрудники ФСБ РФ задержали Владимира Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года по обвинению в якобы хранении патронов и тротиловых шашек. В последствии, 5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский районный суд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и присудил выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. В последствии, 3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

Сестра Балуха рассказала о его состоянии после голодовки

Украинский политзаключенный Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года, которую соблюдал до начала октября. В середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2.

В последствии, 19 ноября 2018 года адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

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Все по теме:

Суд, Арест, Приговор, УДО, Условно-досрочное освобождение, Оккупированный Крым, Владимир Балух.
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