Порошенко для участия в миссии ООН отправил на Мали 20 военных ВСУ

Новости Украины: Петр Порошенко распорядился направить в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН до 20 военнослужащих ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении национального персонала (военнослужащих Вооруженных сил) для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.

"Направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины) численностью до 20 человек", - говорится в указе главы государства №6/2019 от 9 января.

Указ вступает в силу со дня опубликования.