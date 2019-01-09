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Порошенко для участия в миссии ООН отправил на Мали 20 военных ВСУ

Порошенко для участия в миссии ООН отправил на Мали 20 военных ВСУ
16:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко распорядился направить в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН до 20 военнослужащих ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении национального персонала (военнослужащих Вооруженных сил) для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.

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"Направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины) численностью до 20 человек", - говорится в указе главы государства №6/2019 от 9 января.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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ООН, Мали, ВСУ, Петр Порошенко, Миссия ООН.
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