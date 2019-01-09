Еще 12 кандидатов в Антикорсуд ветированы международным советом

Новости Украины: Общественный совет международных экспертов инициировал ветирование еще 12 кандидатов в Антикоррупционный суд.

Общественный совет международных экспертов по рассмотрению кандидатур на должности судей Высшего антикоррупционного суда выразил сомнения относительно соответствия критериям еще 12 претендентов в ВАСУ.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, сегодня состоялось второе заседание ОСМЭ, на котором эксперты инициировали ветирование еще 12 кандидатов в ВАСУ.

Речь идет об Инне Белоус, Иване Соловьеве, Дмитрии Ягунове, Петре Феськове, Татьяне Черныш, Олеге Кимстачеве, Николае Дидыке, Викторе Онуфриеве, Вячеславе Дмитриеве, Петре Бурде, Алексее Омельяне и Руслане Хитрике.

«Причинами для инициирования ветирования стали сомнения в отношении имущества кандидатов Белоус, Соловьева, Черныш, Дидыка, Онуфриева, Дмитриева, Омельяна, Феськова или их родственников. Вопросы вызвали также данные в имущественных декларациях претендентов», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, добавили в ЦПК, эксперты «выразили сомнение в профессиональности кандидатов: Белоус, которая приняла решение о запрете мирных собраний, Кимстачева, который с нарушением подследственности принял решение по делу по иску другой судьи своего суда, Бурды, который принимал решение вне процессуальных сроков, и Хитрика, который не просто попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но сделал это посреди рабочего дня, в который принял не менее 12 решений».

В ЦПК напомнили, что 4 января состоялось первое заседание ОСМЭ, на котором инициировали ветирование 8 кандидатов - Оксаны Голуб, Анатолия Квятковского, Анатолия Загородного, Игоря Штульмана, Юрия Кулинича, Дмитрия Тишко, Тараса Зайца и Евгения Мартынова. Таким образом, на сегодняшний день под вопросом дальнейшее участие в конкурсе 20 кандидатов. В ЦПК отметили, что до 11 января ОСМЭ может провести еще несколько заседаний, на которых продолжат инициировать кандидатов для ветирования. После этого должно состояться совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей. Во время заседания проведут голосование по тому, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма. Если 9 членов ВККС и 3 из 6 членов ОСМЭ не подтвердят соответствие кандидата, он или она не сможет претендовать на должность судьи.