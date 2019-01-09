Скачать
Среда, 09.01.2019
По итогам 2018 года в Украине снизилась инфляция до 9,8%
По итогам 2018 года в Украине снизилась инфляция до 9,8%
&quot;Нафтогаз&quot; ожидает от &quot;Газпрома&quot; компенсацию или новый контракт
"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" компенсацию или новый контракт
Реал - Леганес: прогноз на матча Кубка Испании 9 января
Реал - Леганес: прогноз на матча Кубка Испании 9 января
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019

Еще 12 кандидатов в Антикорсуд ветированы международным советом

Еще 12 кандидатов в Антикорсуд ветированы международным советом
17:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Общественный совет международных экспертов инициировал ветирование еще 12 кандидатов в Антикоррупционный суд.

Общественный совет международных экспертов по рассмотрению кандидатур на должности судей Высшего антикоррупционного суда выразил сомнения относительно соответствия критериям еще 12 претендентов в ВАСУ.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, сегодня состоялось второе заседание ОСМЭ, на котором эксперты инициировали ветирование еще 12 кандидатов в ВАСУ.

Речь идет об Инне Белоус, Иване Соловьеве, Дмитрии Ягунове, Петре Феськове, Татьяне Черныш, Олеге Кимстачеве, Николае Дидыке, Викторе Онуфриеве, Вячеславе Дмитриеве, Петре Бурде, Алексее Омельяне и Руслане Хитрике.

«Причинами для инициирования ветирования стали сомнения в отношении имущества кандидатов Белоус, Соловьева, Черныш, Дидыка, Онуфриева, Дмитриева, Омельяна, Феськова или их родственников. Вопросы вызвали также данные в имущественных декларациях претендентов», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, добавили в ЦПК, эксперты «выразили сомнение в профессиональности кандидатов: Белоус, которая приняла решение о запрете мирных собраний, Кимстачева, который с нарушением подследственности принял решение по делу по иску другой судьи своего суда, Бурды, который принимал решение вне процессуальных сроков, и Хитрика, который не просто попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но сделал это посреди рабочего дня, в который принял не менее 12 решений».

Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС

В ЦПК напомнили, что 4 января состоялось первое заседание ОСМЭ, на котором инициировали ветирование 8 кандидатов - Оксаны Голуб, Анатолия Квятковского, Анатолия Загородного, Игоря Штульмана, Юрия Кулинича, Дмитрия Тишко, Тараса Зайца и Евгения Мартынова. Таким образом, на сегодняшний день под вопросом дальнейшее участие в конкурсе 20 кандидатов. В ЦПК отметили, что до 11 января ОСМЭ может провести еще несколько заседаний, на которых продолжат инициировать кандидатов для ветирования. После этого должно состояться совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей. Во время заседания проведут голосование по тому, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма. Если 9 членов ВККС и 3 из 6 членов ОСМЭ не подтвердят соответствие кандидата, он или она не сможет претендовать на должность судьи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Суд, ВАСУ, Антикоррупционный суд, Общественный совет международных экспертов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
02 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
03 Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
04 Украинцы смогут жениться повторно без развода
05 Степанов день 9 января: поверья и приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Как увеличили выплаты военным в 2019 году
Как отличить грипп от простуды: Супрун назвала главные признаки
Как отличить грипп от простуды: признаки
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь