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Киев проигнорирует заявки российских наблюдателей на выборы

Киев проигнорирует заявки российских наблюдателей на выборы
19:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы.

Министр иностранных дел Украины павел Климкин в письме, направленном в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине отметил, что МИД не будет принимать заявки от российских наблюдателей.

"Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ", - написал П.Климкин в своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Климкин не исключает биометрический визовый режим с Россией

При этом министр порекомендовал тем, "кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей (надеюсь, это все же только политическая позиция, а не личное убеждение ... хотя, кто знает;)), пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и полагается в правовом государстве".

Тем же, кому хочется поспекулировать вокруг вещей типа использования "админресурса" на выборах, П.Климкин посоветовал вспомнить, что в 2004 году "некоторые подчеркивали необходимость открытия более 300 (!) избирательных участков в России, и серьезно над этим работали".

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ОБСЕ, МИД Украины, Выборы 2019.
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