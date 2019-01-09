Глава МИД Бельгии призывает ЕС укрепить сотрудничество с НАТО

Новости Украины: ЕС должен взять на себя более активную роль в урегулировании на Донбассе.

Политика США по уменьшению безопасности присутствия за рубежом является возможностью для Евросоюза продемонстрировать более активную роль в решении проблем безопасности и обороны, в частности, относительно урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Об этом в среду во время встречи с журналистами заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, который также исполняет обязанности министра обороны страны.

«Это (политика США) будет хорошим моментом для Европейского Союза играть более лидирующую роль. Мы должны укреплять сотрудничество с НАТО и создать реальную, сильную европейскую основу в самом НАТО, и после этого взять большую ответственность в различных конфликтных зонах вокруг Европы. Потому что мы имеем конфликт в Украине, в восточной части, но также мы имеем конфликты в Сирии и Ираке на юге. И это реальный вызов», - отметил бельгийский чиновник.