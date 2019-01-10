Денисова просит обеспечить медпомощь удерживаемому в СИЗО Аметову

Новости Украины: Людмила Денисова вновь обратилась к Федотову и Москальковой обеспечить медпомощь Аметову, поскольку ему стало хуже.

Крымскому татарину Кязиму Аметову, которого удерживают в СИЗО Симферополя, стало хуже, сообщает уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова и сообщила, что повторно обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой и советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову.

"По словам его (К.Аметова – ИФ) адвоката, его жизни угрожает опасность, состояние у него критическое. Дочь Кязым Аметова сообщила, что у него постоянные приступы удушья, повышенное артериальное давление и больные почки. При этом, надлежащей медицинской помощи он не получает", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По словам украинского омбудсмена, его родные готовы передать К.Аметову все необходимые лекарства, чтобы ему стало лучше.

Л.Денисова напомнила, что с октября прошлого года неоднократно обращалась к Уполномоченному по правам человека в РФ и советнику президента РФ, председателю Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с просьбой оказать содействие в предоставлении медицинской помощи К.Аметову, однако "до сих пор никаких ответов так и не получила".

"Сегодня я повторно обратилась к Михаилу Федотову и Татьяне Москальковой с просьбой срочно принять меры для обеспечения Кязыма Аметова надлежащей медицинской помощью. Буду ждать ответа", - заключила украинский омбудсмен.