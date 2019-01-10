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Моравецкий: "Северный поток-2" проект для шантажа Киева и Варшавы

Моравецкий: &quot;Северный поток-2&quot; проект для шантажа Киева и Варшавы
05:45 Сегодня Телеграф eurointegration

Новости Украины: Матеуш Моравецкий считает "Северный поток-2" антиевропейским проектом для шантажа со стороны Путина.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Мы осуждаем агрессию России и президента Путина. Мы подчеркиваем, что проект "Северный поток-2" является антиевропейским", - заявил Моравецкий.

По его словам, в вопросе "Северного потока-2" проявляется разное отношение ЕС к странам, которые находятся в подобной ситуации. Моравецкий напомнил о ситуации с "Южным потоком". Он отметил, что аргументы, которые отправлялись на отмену этого проекта были такие же, как и в ситуации с "Северным потоком-2".

"Северный поток-2" есть или будет орудием шантажа президента Путина, поскольку "Северный поток-1" построен, а президент Путин использовал его для шантажа Украины и Польши", - отметил премьер Польши.

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Германии.

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Киев, Варшава, Шантаж, Северный поток-2, Матеуш Моравецкий.
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