Сенцов написал Геращенко, что окончил роман

Новости Украины: Олег Сенцов продолжает много работать, а в конце декабря 2018 закончил новый роман.

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов в заключении не намерен оставлять творческую и общественную деятельность. Об этом он написал в письме первому заместителю Председателя Верховной Рады Ирине Геращенко, который она обнародовала в Facebook .

"Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или, тем более, унывать - не дождутся! .. В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную ", - написала первый вице-спикер.

Как она отметила, Сенцов пишет, что продолжает много работать, в частности в конце декабря 2018 закончил новый роман. Он ожидает, что в этом году выйдет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

"Когда читаешь такой силы письмо, написанного 30 декабря 2018, в тюрьме, полученного после прохождения тюремной цензуры только сейчас, в который раз удивляешься мужеству Олега и настроенности на позитив, на все тяжелые обстоятельства", - отметила Геращенко.

По ее словам, это письмо стимулирует работать дальше, не опускать рук: "Не имеем права. Украинцы в тюрьмах РФ показывают нам сильный пример".

Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20-ти.

В мае 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В целом, в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.