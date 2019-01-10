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СМИ: Политзаключенного Клыха вернули из больницы в тюрьму

СМИ: Политзаключенного Клыха вернули из больницы в тюрьму
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский политзаключенный Станислав Клых подозревает, что болен раком кожи.

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, несмотря на плохое самочувствие, его подозрение на рак кожи и жалобы на сильную боль в сердце и почках, вернули из больницы Челябинска в тюрьму в Верхнеуральске, передает "Громадське".

"Он расстроен, что в больнице Челябинска его продержали всего 5 дней. Он писал заявление, чтобы его обследовали, ведь болит и сердце, и почки. Но у него взяли анализ мочи и крови, и на четвертый день уже отправили обратно в тюрьму. Никакого диагноза не поставили", - рассказала его мать Тамара Клых.

По ее словам, С.Клых также жалуется на проблемы с ногами - они покрылись пятнами, на пятке есть трещины. Клых подозревает, что у него рак кожи.

По информации "Громадського", письма С.Клых также не получает, хотя семья пишет ему дважды в месяц.

"Для того, чтобы поговорить, мать заказывает в тюрьме звонок. На этот раз им позволили проговорить 15 минут. Посетить сына Тамара Клих может раз в полгода, но говорит, что ездить в Челябинск трудно", - говорится в сообщении.

Российская сторона пообещала Денисовой проверить ситуацию с Клыхом

"Стас говорит, что идут слухи о его переводе на Сахалин. Он и согласен, чтобы его перевели туда, или туда, где Сенцов (политзаключенный Олег Сенцов находится в колонии в Лабытнанги на севере РФ - ред.). Ведь говорит, что в этой тюрьме он уже задыхается", - подчеркнула Т.Клых.

Она добавила, что семья хочет, чтобы С.Клыха перевели в тюрьму в РФ в ту область, которая ближе к Украине, чтобы проще можно было его посещать. Об этом должен заботиться адвокат. Т.Клих сказала, что защитник общается только с политзаключенным, а его матери он не звонит.

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Россия, Тюрьма, Политзаключенный, Станислав Клых.
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