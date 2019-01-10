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НАБУ за месяц объявило 153 подозрения

НАБУ за месяц объявило 153 подозрения
13:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Детективы НАБУ выдвинули подозрения в совершении преступления 153 лицам в течение декабрь 2018 года в рамках расследования 635 уголовных производств.

Как сообщается на официальном сайте НАБУ, еще 302 человека за месяц получили статус обвиняемых в связи с тем, что расследование совершенных ими преступлений были завершено.

"На протяжении последнего месяца 2018 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении: внештатному советнику генерального директора Государственного космического агентства Украины и доверенному лицу, которых следствие считает причастными к нанесению $8,245 млн убытков ГП "Укркосмос"; судье одного из районных судов г.Мариуполь и его помощнику, разоблаченным в получении неправомерной выгоды за вынесение решения по делу об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

В числе уголовных производств, расследование которых детективы завершили в декабре, дело по факту получения $15 тыс неправомерной выгоды прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры; по подозрению начальника Службы по делам детей и семьи Киевской облгосадминистрации в разворовывании средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц; по подозрению экс-руководителя Государственной экологической инспекции Украины в декларировании недостоверной информации.

"Подозреваемым и их защитникам открыты материалы для ознакомления", - сообщают в НАБУ.

Кроме того, количество расследованных уголовных производств, в которых составлен и направлен в суд обвинительный акт, возросло до 176.

НАБУ завершило досудебное дело о хищении торгового флота

В частности, речь идет о расследовании в отношении должностного лица СБУ, разоблаченного на получении $47,5 тыс неправомерной выгоды от лиц, незаконно получивших гражданство Украины (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины) и экс-президента ЧАО "Си Трайдент" и экс-директора судовладельческой компании, обвиняющихся в нанесении более 219 млн грн убытков морскому торговому флоту Украины (ч.5 ст.191 УК).

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НАБУ, Расследование, Преступления, детективы НАБУ.
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