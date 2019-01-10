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Полторак рассказал о прогрессе в переговорах с НАТО

Полторак рассказал о прогрессе в переговорах с НАТО
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Полторак сообщил, что в штаб-квартире НАТО почти все говорили о необходимости ускоренного вступления Украины в Альянс.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет об изменении позиций представителей стран-членов НАТО касательно вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс и отмечает получение украинским оборонным ведомством всесторонней помощи от стран-членов Альянса.

"Уже более четырех лет наблюдаю за настроениями в штаб-квартире НАТО в отношении Украины. Сначала нас воспринимали не слишком серьезно. Впоследствии не понимали, как это (вступление в НАТО. - Ред.) можно сделать, а уже во время последней встречи в Брюсселе практически все говорили о необходимости нашего ускоренного вступления в НАТО. Мы по всем направлениям получаем от них помощь. Особенно это стало ощутимо недавно - после акта открытой агрессии России", - сказал С.Полторак в интервью "Урядовому курьеру".

Он отметил, что только с главой оборонного ведомства Великобритании Гэвином Уильямсоном встречался пять раз за последние полгода.

"За последние два месяца он дважды был в Украине, а я в Лондоне. Существовали определенные трудности, когда Венгрия заблокировала формат встреч в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны, но мы, однако, значительно активизировали двусторонние встречи с коллегами из стран Альянса", - сказал министр обороны Украины.

Говоря об объеме задач, которые необходимо выполнить украинской стороне на пути в НАТО, С.Полторак отметил, что он "значителен".

"В ближайший год нужно завершить реформу Минобороны и органов военного управления. Это одна из самых сложных реформ - здесь надо подходить очень осторожно, чтобы не нарушить управление войсками. И изменения постепенно воплощаются. Еще недавно говорили о необходимости напрямую закупать необходимые нам образцы вооружений и техники за рубежом. Теперь уже имеем такой инструмент, и так чувствуется плечо партнерской поддержки. Все, что закупаем в интересах ВСУ, отвечает стандартам НАТО", - подчеркнул он.

Министр обороны добавил, что остаются и проблемные вопросы, главный из которых - ресурсное обеспечение. "Но можно отметить: в 2018 году мы приблизились к цели во многих аспектах и будем продолжать это движение", - подытожил С.Полторак.

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НАТО, Минобороны, ВСУ, Степан Полторак.
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