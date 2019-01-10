Порошенко: В 2020 году ВСУ будут организованы по стандартам НАТО

Новости Украины: По заверению президента, украинская армия в 2020 году будет действовать по стандартам НАТО

В 2020 году Вооруженные силы Украины будут действовать по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время общения с жителями Здолбунова Ривненской области, сообщает корреспондент Укринформа.

"В 2020 году Вооруженные силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности", - сказал глава государства.

Он убежден, что путь Украины в Евросоюз и НАТО поможет гарантировать безопасность украинских границ и суверенитета. "Наш путь к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов Украины", - подчеркнул глава государства.

По его словам, евроатлантическая интеграция – это также путь к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан. "И мы доказали, что способны одерживать победы на этом определенном украинским народом пути", - подчеркнул Президент.

В этом контексте он вспомнил о захваченных Россией в плен украинских военных моряков: "Мы с вами, каждый украинец гордится героизмом 24 украинских моряков, которые завоевали для Украины морально-политическую победу. Не дали России реализовать планы по тихому, гибридному захвату Азовского моря и Керченского пролива. Некоторые в парламенте предлагали нам сидеть тихо и ждать. Это — не для нас, не для украинцев".

Порошенко подчеркнул, что украинцы остановили российскую агрессию и сохранить независимость государства. "Впервые. Потому что всегда, когда Россия нападала на Украину, а это постоянно случается в течение последних 300 лет, Украина не выдерживала больше 1,5-2 лет. Это впервые мы продемонстрировали, что мы способны защитить наш суверенитет", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина вернет свои территории, оккупированные ныне Россией.

"Мы не дадим осуществить ни оккупацию Азовского моря, ни оккупации Керченского пролива. Реакция мира еще раз показала — мир с нами. За агрессию Кремль будет платить высокую цену. Наступит день, когда эта цена точно окажется неподъемной для Кремля, и мы вернем и Крым, и оккупированную часть Донбасса. Вернем, если сохраним наше единство, сохраним государственность, сохраним веру в свои силы и направление относительно европейского курса", - подчеркнул Порошенко.