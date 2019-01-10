Скачать
Четверг, 10.01.2019
Распри вокруг мексиканской стены: Трамп грозит ввести чрезвычайное положение
Распри вокруг мексиканской стены: Трамп грозит ввести чрезвычайное положение
День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ
День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ
Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
Когда правильно щедровать и посевать
Когда правильно щедровать и посевать

Гримчак рассказал о готовящемся разрыве около 40 соглашений с Россией

Гримчак рассказал о готовящемся разрыве около 40 соглашений с Россией
20:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.

Сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 двусторонних соглашений с Российской Федерацией.

Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

"Единственное, что я хотел бы сказать, насколько мне известно, что в международный суд по морскому праву мы уже подали иск, потому что там есть иск по поводу строительства самого моста, который нарушает все, что можно нарушать. И готовится или уже есть иск по поводу нападения на наши суда. Насколько мне известно, оценка рисков от расторжения договора о совместном пользовании от 2003 года Азовского моря - все время это мониторится. Делается анализ", - рассказал Гримчак.

Гримчак напомнил, что Павел Климкин сказал, что после того, как было принято решение о не продлении договора о сотрудничестве, сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в свое время с Российской Федерацией.

"А сколько таких сделок расторгнут, мне трудно сказать, потому что они там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Юрий Гримчак, МинВОТ, Разрыв соглашений.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цены на нефть рухнули после подорожания
02 Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
03 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
МЭРТ: За декабрь темпы инфляции замедлились до 0,8%
МЭРТ: За декабрь темпы инфляции замедлились до 0,8%
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Старый Новый год 2019: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей
Старый Новый год 2019: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь