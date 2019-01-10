Миротворцы ООН на Донбассе: ОБСЕ обещает поддержку

Новости Украины: ОБСЕ обещает поддержку в случае отправки миротворцев ООН на Донбасс.

ОБСЕ готова оказать поддержку на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время пресс-конференции в Вене, сообщает корреспондент Укринформа в Австрии.

"Я обсуждал с Генеральным секретарем ООН этот вопрос. Также я буду отчитываться в Совете Безопасности через несколько недель. Поэтому если будет решение о развертывании такой миссии, ОБСЕ готова использовать свой опыт на местах для оказания поддержки", - сказал он, комментируя вопрос о возможной миротворческой миссии на Донбассе.

В то же время, действующий председатель ОБСЕ указал на то, что вопрос миротворцев "не стоит сейчас официально в повестке дня Совета Безопасности".

"Но мы наблюдаем за развитием ситуации в целом", - добавил он.

Как известно, Украина настаивает на развертывании миротворческой миссии ООН на всех оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы. В ней исключается участие представителей страны-агрессора и стороны конфликта.

Однако РФ настаивает, что миротворцы должны размещаться только на линии разграничения сторон и иметь функцию охраны существующей миссии ОБСЕ.