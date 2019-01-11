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Суд начал исследовать швейцарские доказательства по делу Мартыненко

Суд начал исследовать швейцарские доказательства по делу Мартыненко
04:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-нардепа и признал некоторые материалы из флешки недопустимыми доказательствами.

Сегодня суд по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко начал исследовать содержание компьютерного носителя с доказательствами, предоставленного швейцарской стороной.

Как сообщила пресс-служба общественной организации "Центр противодействия коррупции", секретарь судебного заседания открыла флешку с помощью специального кода, который предоставила швейцарская сторона, содержание документов демонстрировалось на экране в зале суда.

"Так, в суде показали документы с подписями Мартыненко, что свидетельствует о том, что экс-депутат является владельцем компании Bradcrest, на счета которой шли откаты за победы на тендерах в Украине чешской компании "Skoda JS". В суде продемонстрировали также собственные отчеты банков, сформированные на изучении информации из коммерческих баз данных и интернета. Внутренний банковский контроль определил Мартыненко национальным публичным деятелем в Украине, поэтому присвоил ему индикатор риска. В частности, банк верифицировал Мартыненко и его правую руку Павла Скаленко как подписантов. Работник банка "Хотингер" Томас Хаслер приобщил к "банковскому делу" копии паспорта Мартыненко и Скаленко и взял у них подписи, что отображено в анкетной форме. Фамилия Мартыненко указана во всех документах банка по верификации реального владельца", - говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что согласно продемонстрированным документам, Скаленко готовил десятки писем и платежных поручений по расчетам компанией Bradcrest в интересах Мартыненко. "Это, в том числе, купля мебели и керамической плитки, которые позже обнаружили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во время обыска в салоне красоты его жены. Офшорка также оплачивала аренду жилья дочери Мартыненко и другие личные расходы семьи", - отмечают в ЦПК.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко обратил внимание, что 250 тыс. долларов было перечислено компании, которая в то время принадлежала Виктору Шемчуку - экс-нардепу и действующему члену квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. "Именно Шемчук готовил заключение о наличии признаков этического нарушения в действиях прокурора Андрея Перова из-за того, что тот хлопнул дверью. Решение КДКП стало основанием для отвода Перова из дела Мартыненко", - сообщили в ЦПК.

Сегодня суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-нардепа и признал некоторые материалы из швейцарской флешки очевидно недопустимыми доказательствами. "Это означает, что эти материалы не будут дальше рассматриваться. Речь идет об украиноязычных и русскоязычных материалах из СМИ, которые изучались банковскими работниками при идентификации клиента. Также среди не переведенных документов - внутрибанковская переписка", - объясняют в ЦПК.

По словам прокурора Скибенко, эти материалы не имеют определяющего значения для дела и не переведены из-за отсутствия такой необходимости у следствия, ведь они не касаются обвинительного акта, а выбросить несколько листов из дела было невозможно.

"Заметим, что адвокаты Мартыненко неоднократно пытались выбросить из дела флешку из Швейцарии. Ведь ее материалы подтвердили, что Мартыненко является бенефициарным владельцем компании, на которую перечислили 6,4 млн евро отката", - добавили в ЦПК. Следующее заседание по делу - 14 января в 9.00.

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Суд, Николая Мартыненко, Материалы из швейцарской флешки, Дело Николая Мартыненко.
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