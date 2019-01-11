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Грымчак заявил, что угроза агрессии РФ будет между первым и вторым туром выборов

Грымчак заявил, что угроза агрессии РФ будет между первым и вторым туром выборов
06:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Юрий Грымчак считает, что именно это время будет самым лучшим для военной агрессии против Украины.

Наибольшая угроза прямой агрессии России в отношении Украины будет между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года.

Такое мнение выразил в эфире "Прямого" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Политические риски нашей избирательной кампании, а если честно, я хочу сказать о военных рисках нашей политической кампании. На мой взгляд, не дай Бог, чтобы это произошло, но наиболее опасным будет срок между первым и вторым туром, если будет второй тур. Потому что именно это время будет самым лучшим для военной агрессии против Украины", - сказал Грымчак.

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Выборы, РФ, Выборы в Украине, Юрий Грымчак, Агрессия РФ на выборах, Угроза на выборах.
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