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СБУ вызывает на допрос Гриценко

СБУ вызывает на допрос Гриценко
14:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Служба безопасности Украины вызвала на допрос 15 января лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Украины (2005-2007 года) Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 15 января.

На своей странице в Facebook в четверг политик сообщил, что получил повестку на допрос в СБУ как раз в дни, когда готовится к проведению Форума демократических сил 11 января, который рассмотрит вопрос о выдвижении его кандидатом в президенты Украины.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", о допросе в рамках какого дела идет речь, А.Гриценко отметил: "Допрос во вторник утром. Выясню".

Гриценко сообщил, возглавит ли Балога его избирательный штаб

Как сообщалось, в 2016-2018 годах в ходе контрразведывательной деятельности Службы безопасности Украины на территории страны были предотвращены 28 террористических актов, в том числе 8 – в 2018 г, сообщает пресс-центр спецслужбы.

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СБУ, Гражданская позиция, Анатолий Гриценко, Допрос.
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