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Омбудсмен: Состояние здоровья Станислава Клыха ухудшается

Омбудсмен: Состояние здоровья Станислава Клыха ухудшается
15:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Состояние здоровья политзаключенного в России Станислава Клыха ухудшилось.

Состояние здоровья удерживаемого в РФ украинского политзаключенного Станислава Клыха ухудшается, при этом он не получает необходимой медицинской помощи, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на мать политзаключенного Тамару Клых.

"Недавно его поместили в больницу, однако сразу вернули в тюрьму. Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печенке, имеет проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ лишь кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили и вернули в тюремные стены", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Также, по ее словам, Т.Клых сообщила ей о том, что С.Клых не получает письма от родных, хотя они ему пишут дважды в месяц.

Обмудсмен сообщает, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для обеспечения С.Клиха надлежащей медицинской помощью и соответствующим лечением, а также за соблюдением права на общение. "За последние два месяца это уже третье мое обращение к ней об обеспечении соблюдения прав Станислава. Буду ожидать ответов", - написала Л.Денисова, опубликовав скан-копию своего обращения на имя Т.Москальковой от 11 января.

Как сообщалось, в середине декабря 2018 года Л.Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья С.Клыха и его намерении вновь начать голодовку. "Об ухудшении самочувствия Станислав Клых сообщил в открытом письме. В частности, он пишет, что состояние его здоровье критическое, возможна гангрена и есть подозрение на рак. Вызывает беспокойство то, что в таком состоянии Станислав заявил о намерении вновь начать голодовку", - сообщила она.

СМИ: Политзаключенного Клыха вернули из больницы в тюрьму
СМИ: Политзаключенного Клыха вернули из больницы в тюрьмуЧитать полностью

Омбудсмен сообщила, что обратилась к Т.Москальковой и советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с требованием немедленно принять меры по обеспечению медицинского ухода, а также диагностики и лечения болезней, о которых указал С.Клых в своем письме.

В свою очередь, Т.Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков проинформировала Л.Денисову о том, что С.Клых находится "в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале "Психиатрической больницы". При этом, по словам Т.Москальковой, никаких других дополнительных обследований С.Клых не будут проводить, "потому что он не нуждается в них".

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Россия, Людмила Денисова, Политзаключенный, Станислав Клых.
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