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Украина и Таджикистан хотят восстановить прямое авиасообщение

Украина и Таджикистан хотят восстановить прямое авиасообщение
16:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Посольство

Новости Украины: Прямое авиасообщение между Украиной и Таджикистаном хотят восстановить.

Украинские дипломаты и Таджикские чиновники встретились в Душанбе для обсуждения возможности восстановления прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Таджикистане, передает УНН.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, главный из которых - восстановление прямого авиасообщения между Украиной и Таджикистаном в соответствии с Соглашением между правительством Украины и правительством Республики Таджикистан о воздушном сообщении от 7 марта 2008 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе переговоров сторонам удалось достичь взаимопонимания по ключевым вопросам.

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МИД, Таджикистан, Авиасообщение, Виктор Семенов, Икром Субхонзода.
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