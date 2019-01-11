Украина и Таджикистан хотят восстановить прямое авиасообщение

Новости Украины: Прямое авиасообщение между Украиной и Таджикистаном хотят восстановить.

Украинские дипломаты и Таджикские чиновники встретились в Душанбе для обсуждения возможности восстановления прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Таджикистане, передает УНН.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, главный из которых - восстановление прямого авиасообщения между Украиной и Таджикистаном в соответствии с Соглашением между правительством Украины и правительством Республики Таджикистан о воздушном сообщении от 7 марта 2008 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе переговоров сторонам удалось достичь взаимопонимания по ключевым вопросам.