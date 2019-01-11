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Амосову в третий раз уволили с медуниверситета им. Богомольца

Амосову в третий раз уволили с медуниверситета им. Богомольца
16:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Министерство здравоохранения расторгло контракт с Екатериной Амосовой.

Министерство здравоохранения расторгло контракт с уже экс-ректором Национального медицинского университета им. А.А Богомольца Екатериной Амосовой, сообщает в пятницу пресс-служба Минздрава.

Отстранение Амосовой от должности 8 января 2019 года произошло в связи с невыполнением ею законных требований Государственной аудиторской службы Украины.

Отмечается, что третье расторжение контракта обусловлено неустранением ею нарушений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью по требованиям Государственной аудиторской службы и отсутствия на рабочем месте с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года без уважительной причины.

Ранее сообщалось, 20 декабря Окружной суд Киева постановлением приостановил приказ Минздрава об увольнении Е.Амосовой с должности ректора медуниверситета, а также запретил кому-либо другому занимать эту должность. Минздрав обжаловал это решение, обратившись в Национальную полицию с жалобой на судью.

В октябре 2018 года Минздрав во второй раз уволил Е.Амосову по причине невыполнения ею требование Госаудитслужбы Украины.

В сентябре 2018 года Печерский суд Киева удовлетворил иск Амосовой касательно незаконности ее увольнения и отменил приказ Минздрава.

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Минздрав, Екатерина Амосова, Государственная аудиторская служба.
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