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Наев рассказал об "особом интересе" Кремля в Азовском регионе

Наев рассказал об &quot;особом интересе&quot; Кремля в Азовском регионе
19:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Наев предупредил, что Москва ищет на Азове возможность для дальнейшего продвижения в Украину.

Район Азовского моря представляет особый интерес для России в плане дальнейшего военного продвижения на территорию Украины и, прежде всего, с целью пробить сухопутный коридор в оккупированному Крыму.

Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

"Пока враг очень активен прежде всего на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря. Азовское море для России представляет особый интерес, поскольку Москва видит здесь возможность для дальнейшего продвижения на украинскую территорию. И прежде всего Москва хочет пробить сухопутный коридор к оккупированному Россией Крымскому полуострову", — сказал он.

По словам Наева, ситуацию на первой линии в зоне проведения ООС несмотря на ее сложность можно охарактеризовать как "стабильную и контролируемую". "Российские оккупационные войска пока не наступают, но это не означает, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт", — заявил он.

Командующий Объединенными силами подчеркнул, что украинская сторона четко придерживается Минских договоренностей и, прежде всего, режима прекращения огня. В то же время, противник всегда использует перемирие для перегруппировки войск и проведения новых провокаций — "это могут подтвердить не только наши солдаты, но и международные наблюдатели".

По его убеждению, существует только один способ заставить российские оккупационные войска соблюдать режим прекращения огня: "Нам нужна четкая позиция международного сообщества по осуждению агрессивных действий России. Нам нужна также максимально возможная публичность и постоянное информирование о нарушениях режима прекращения огня с российской стороны в международных медиа и дальнейшие жесткие санкции против государства-агрессора России. Руководство так называемых "псевдореспублик" полностью зависимое от Кремля, и только Москва способна прекратить конфликт на Донбассе".

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Азовское море, Россия, Оккупированный Крым, Сергей Наев.
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