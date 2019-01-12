ЦИК разрешила наблюдателей на выборах Президента еще 4 общественным организациям

Новости Украины: ЦИК дала разрешение еще четырем общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины.

Центральная избирательная комиссия дала разрешение еще четырем общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, по результатом рассмотрения ходатайств от общественных организациях.

В частности, ЦИК единогласно дала согласие иметь официальных наблюдателей во время выборов Президента Украины на выборах 31 марта 2019 года таким общественным организациям: "Совет общественной стражи", "Национальные дружины", "Запорожский кризисный медиа-центр" и Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Как сообщалось, в Украине 31 декабря начался избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года.

Ранее ЦИК позволила иметь официальных наблюдателей на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года 13 общественным организациям.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины 31 марта украинские общественные организации могут обратиться в ЦИК с ходатайством иметь официальных наблюдателей до 29 января включительно. Представление в ЦИК предложений относительно регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций будут приниматься до 23 марта включительно.