Полторак уволил двух чиновников за неэффективное использование финансов

Новости Украины: Степан Полторак уволил с военной службы двух начальников территориальных квартирно-эксплуатационных управлений.

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил с военной службы двух начальников территориальных квартирно-эксплуатационных управлений (KEY) за неэффективное использование финансовых ресурсов.

Об этом он Полторак проинформировал на совещании в Министерстве обороны, сообщили в ведомстве.

“В прошлом году во время постановки задач относительно использования бюджетного ресурса на 2018 год я четко определил приоритет относительно эффективного использования бюджетных средств оборонного ведомства. 2014 год был годом жестких испытаний, впоследствии мы нарастили наши способности в 2016-2017 годах. Вместе с тем эту работу мы выполнили не в полном объеме. Я неоднократно предупреждал о мерах, которые я приму в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей ответственными должностными лицами. И сегодня я принял решение относительно отдельных должностных лиц”, - сказал Полторак.

Так, по его словам, за неудовлетворительное исполнение приказов министра обороны уволен с военной службы по служебной несоответствием двух начальников территориальных квартирно-эксплуатационных управлений (KEY). Еще одного офицера территориального КЭУ Полторак понизил в воинском звании, а другой - в должности.

“В то время, когда каждая копейка - это кровь и пот на теле Украины, я не могу спокойно относиться к такому положению дел. В очередной раз подчеркиваю ответственности каждого должностного лица. Все должны проявлять настойчивость и инициативу в выполнении задач по эффективному использованию бюджетных средств”, - подчеркнул министр.