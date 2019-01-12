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Суд разрешил Насирову покидать пределы Киева и области

Суд разрешил Насирову покидать пределы Киева и области
01:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд разрешил экс-главе Государственной фискальной службы Украины выезжать за пределы Киева и Киевской области.

Шевченковский районный суд Киева разрешил экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову выезжать за пределы Киева и Киевской области.

Соответствующее решение суд принял на заседании 10 января, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook.

"Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых (экс-главу ГФС и руководителя Департамента ГФС - ред.), которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не покидать пределы города Киева и Киевской области, судом решено не продолжать", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение заседания были объявлены еще 25 страниц обвинительного акта. Таким образом, на 10 января 2019 года всего прокурорами объявлены 419 из 774 страниц обвинительного акта, сообщили в САП.

Следующее судебное заседание назначено на 16:00 23 января.

Как сообщалось, Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса). По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.

В марте 2017 года Кабмин отстранил Насирова от исполнения обязанностей до окончания расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.

В то же время 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева принял решение восстановить Насирова на посту главы Государственной фискальной службы. Кабмин уже обжаловал это решение суда.

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Киев, Украина, Суд, Политика, Новости Украины, Роман Насиров.
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