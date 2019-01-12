Первая община бывшей УПЦ (МП) с юга Украины перешла в ПЦУ

Новости Украины: Первая община бывшего Московского патриархата с юга Украины перешла в ПЦУ.

На Николаевщине религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешла в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил священнослужитель кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Ципляк.

По его словам, решение о переходе в Поместную церковь приход села Тимирязевка принял на собрании 11 января.

Настоятелем новой общины ПЦУ будет отец Андрей Борсук.

Отметим, что община села Тимирязевка является первой на юге Украины, которая перешла из УПЦ МП в Поместную церковь.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.