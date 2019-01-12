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Адвокат: в РФ продлили срок следствия по украинским морякам

Адвокат: в РФ продлили срок следствия по украинским морякам
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Адвокат сообщает о продлении срока следствия по делу плененных украинских моряков.

Предварительное следствие в отношении украинских моряков, задержанных с применением оружия 25 ноября минувшего года в Керченском проливе, продлено до конца весны, сообщил "Интерфаксу" (Іnterfax.ru) адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

"В настоящее время срок следствия продлён до 25 мая, при этом продлить срок ареста следствие просит до конца апреля", - сказал адвокат в субботу.

Отвечая на вопрос агентства, Н.Полозов сказал, что дальнейшее продление срока следствия по делу будет зависеть от интенсивности следственных действий.

"Сколько будет длиться следствие, я не могу знать, это зависит от объема следственных действий, а нас следователи не посвящают в свои планы", - сказал адвокат.

Ранее другой адвокат моряков Илья Новиков сказал, что суд по делу военнопленных украинских моряков в РФ начнется не ранее, чем через год.

"Сам суд, если он будет, состоится не ранее, чем через год. Скорее всего - через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести", - заявил адвокат в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

При этом он отметил, что такие суды имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид. "Эти заседания вообще не стоит рассматривать, как суд по делу моряков", - сказал И.Новиков.

В то же время российские "Известия" со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник пишут, что Москва может уже в этом году обменять украинских моряков на россиян, которые находятся в заключении в Украине. В Госдуме заверили: процесс обмена начнется только после оглашения приговора украинским морякам, пишет издание.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

По состоянию на 27 декабря все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

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Украина, РФ, Керченский пролив, Моряки, Украинские моряки.
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